В Одессе в третий раз собрались специалисты по французскому языку

Третья международная франкоязычная конференция в Украине «Языки науки и практики» состоялась в Одессе.

Как сообщает Укринформ, конференция проводилась Одесским национальным университетом им. И.И.Мечникова при участии и поддержке Посольства Франции, Университетского агентства франкофонии и Французского института в Украине.

«Несмотря на то, что эта конференция ещё довольно молодая, ей удаётся улучшить свои количественные показатели. Созданная для содействия обмену между франкоязычными исследователями и направленная ​​на продвижение и развитие научных публикаций на французском языке, она привлекает с каждым годом всё больше участников из всё большего количества стран», — сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

В частности, по его словам, на первой конференции, прошедшей в 2017 году в Киеве, состоялось 118 выступлений участников, во время второй, проведённой в Днипре — 151. А в этом году на мероприятии были заслушаны 187 докладов, подготовленных 294 авторами из 25 стран, среди которых — Алжир, Бельгия, Беларусь, Армения, Габон, Греция, Египет, Ливан, Литва, Марокко, Польша, Сенегал, Турция, Чехия и др.

От Франции на конференцию прибыло 40 делегатов, в том числе преподаватели и учёные из ведущих университетов страны, представители различных ассоциаций и федераций.

Украину представляли 170 делегатов от ведущих высших учебных заведений.

Как отмечалось на конференции, в Одессе французский язык звучал ещё со времён первых градоначальников — герцога Армана-Эммануэля де Виньеро дю Плесси де Ришелье и графа Луи Александра Андре де Ланжерона.

Фото: Укринформ