Одесситка Ястремская вышла в финал парного разряда на турнире в Китае

Латвийско-украинский дуэт Елена Остапенко — Даяна Ястремская пробился в финал представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в Пекине (Китай) с призовым фондом $8,285 млн.

Об этом сообщает XSport.



В полуфинале парных соревнований Остапенко и Ястремская за 1,5 часа одержали волевую победу над чешским тандемом в составе сестёр Каролины и Кристины Плишковых — 4:6, 6:4, 10:6.

В финале турнира Остапенко и Ястремская 6 октября встретятся с победительницами американо-японского противостояния София Кенин/Бетани Маттек-Сэндс — Сюко Аояма/Эна Шибахара.

Как сообщала Одесса News, теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина на пекинском турнире проиграла в четвертьфинале.