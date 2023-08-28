«Моряки» проиграли в Полтаве местной «Ворскле»

27 августа в 5-м туре Украинской Премьер-Лиги (УПЛ) в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А. Бутовского при 30-градусной жаре состоялся поединок футболистов команд «Черноморец» и «Ворскла».

Как сообщает официальный сайт ФК «Черноморец», со счётом 2:1 победила «Ворскла». Голы забили Степанюк (6), Юрченко (45+1) – Иеде (54).

Отмечается, что первый тайм начался и завершился голами в ворота нашей команды. Они получились похожими как братья-близнецы: мгновенная контратака, длинная передача, выход лицом к лицу, безуспешная попытка защитников «Черноморца» помешать удару.

«После первого шока «моряки» довольно быстро пришли в себя и устроили 40-минутный штурм ворот хозяев поля… Второй шок произошёл в компенсированное время первого тайма. Чтобы прийти в себя, у одесситов был целый перерыв. Тренерский штаб настроил футболистов лучше. Атака за атакой накатывалась на ворота «Ворсклы», и наконец-то на 54-й минуте классно разыгранная комбинация с участием Путри, Кузыка, Васильева, Авагимяна, Иеде завершилась заслуженным голом – 1:2», — говорится в сообщении.

«Моряки» боролись за положительный результат до конца матча, который проходил под знаком, мягко говоря, очень спорных решений арбитра.

«Ворскла» несколько раз опасно контратаковала, но счёт так и не изменился – 1:2.

Как сообщала Одесса News, 23 августа футболисты команды «Левый берег» (Киев) проиграли со счётом 1:2 футболистам «Черноморца» в 4-м этапе 1/16 Кубка Украины.

Фото: ФК «Ворскла»

Видео: ФК «Черноморец»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy