В Черновцах завершился Одесский международный кинофестиваль

В Черновцах завершился XIV Одесский международный кинофестиваль. Организаторы объявили победителей в разных номинациях и вручили им традиционные статуэтки «Золотой Дюк».

Об этом сообщает в Facebook ОМКФ.

Главную премию фестиваля «Золотой Дюк» и 50 тысяч гривен получили три фильма.

В частности, награду за лучший документальный фильм получили создатели картины «Откуда куда» польского кино- и радиорежиссёра, продюсера Мачека Хмели. Фильм снят в копродукции Польши, Украины и Франции. Режиссёр также сыграл в ленте водителя эвакуационного автомобиля.

«Фильм снимался внутри эвакуационного автомобиля, в котором я был и водителем, и режиссёром. Все съемки происходили во время эвакуации. На самом деле, когда мы проводили съёмки, то ещё не знали, что из этих кадров сможем сделать фильм в будущем», — сказал режиссер.

Главный приз национального конкурса в категории «Лучший полнометражный игровой фильм» получила лента израильского режиссёра Михали Виник «Валерия выходит замуж». Фильм также является результатом совместного производства Украины и Израиля. По сюжету украинка Кристина уже несколько лет живет в Израиле. Замужество с израильтянином Майклом, с которым она познакомилась через сайт знакомств, кажется удачным: она работает в салоне красоты и даже выучила иврит.

Третью статуэтку «Золотой Дюк» получил фильм румынского режиссёра Себастьяна Михайлеску «Млекопитающие». Он выиграл международную конкурсную программу Одесского кинофестиваля. В фильме говорится о 39-летнем герое Камилле, который пытается примириться с потерей контроля над своей жизнью — работой, социальным статусом и отношениями.

Жюри отметило специальными наградами и другие фильмы:

Так, лучшим документальным фильмом в сфере защиты прав человека признали фильм «Мы не угаснем» о жизни пятерых подростков из Донбасса;

Приз кинофестиваля получили документальный фильм Дэвида Гутника «Правило двух стен» о жизни украинских художников во время полномасштабного российского вторжения и лента немецкого режиссёра Кристиана Петцольда «Пламенное небо» о лесных пожарах.

Также жюри отметило наградами и лучшую актрису, которой стала Екатерина Климчук за роль в фильме «Ты меня любишь?». Лучшим актёром признан Дмитрий Нижельский, сыгравший в украинской психологической драме «Сашенька».

В общей сложности, во время Одесского кинофестиваля, который длился с 19 по 26 августа, презентовали 46 фильмов. Среди них – более 30 лент украинского производства. Часть фильмов в Украине представили впервые.

Фото: ОМКФ/Facebook

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