Режиссёр «Матрицы» взялась за продолжение фильма

Лана Вачовски, режиссёр «Матрицы», взялась за продолжение культовой франшизы.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на издание Variety, компания Warner Bros. официально подтвердила работу над четвёртым фильмом.



«Мы не могли нарадоваться тому, что снова работаем над «Матрицей» вместе с Ланой. Она — уникальный и творческий режиссёр, поэтому мы в восторге от того, что она пишет сценарий для этой части, продюсирует и снимает», — сказал руководитель Warner Bros Picture Group Тоби Эммерих.

Кроме Ланы Вачовски, в написании сценария приняли участие писатели Александар Хемон (автор романа «Проект «Лазарь») и Дэвид Митчелл (написал экранизированный сёстрами Вачовски роман «Облачный атлас»).

Также известно, что к Вачовски присоединятся голливудские актёры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс — они вернутся к ролям Нео и Тринити.

Пока неизвестно, кто ещё из оригинального актёрского состава вернётся.

«Много идей, которые Лилли и я исследовали двадцать лет назад, сейчас стали ещё более актуальными. Я счастлива вернуть этих героев в мою жизнь и благодарна за ещё один шанс поработать с моими замечательными друзьями», — прокомментировала новость Вачовски.

Отмечается, что производство четвёртой части начнётся в 2020 году. Подробностей о сюжете пока нет.

Ривз и Мосс после первой «Матрицы»:

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