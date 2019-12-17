В Одессе покажут фильм двухкратного победителя Каннского кинофестиваля

19 декабря в HUB Гостиной покажут новый фильм Кена Лоуча «Извините, мы вас не застали» о неорабстве.

«Не каждый раз везёт посмотреть работу живого классика, да ещё и двукратного обладателя Золотой пальмовой ветви – главного приза Каннского кинофестиваля», — подчеркивают организаторы кинопоказа — Британский совет в Украине и компания Артхаус Трафик.

Кинопоказ проходит в рамках фестиваля «Новое британское кино».

Как и прежде у Лоуча, в центре сюжета простые британские работяги, которые пытаются выжить в капиталистической системе. Рики и его семья не могут вылезти из долгов ещё со времен финансового кризиса 2008 года. Шанс улучшить своё положение появляется у них вместе с новеньким фургоном и собственным бизнесом по доставке. Это тяжёлая работа, так же, как и у жены Рики, работающей сиделкой. Прочность семейных уз оказывается под угрозой, когда каждый из героев невольно перетягивает одеяло на себя и свои желания.

Внимание, милосердие и умение искренне и достоверно рассказать истории простых и честных людей – главный талант Лоуча, которого во всём мире ценят за его шедевры — «Я, Дэниел Блейк», «Ветер, что колышет вереск», «Сладкие 16», «Доля ангелов». «Извините, мы вас не застали» занимает достойное место в этом ряду.

Вход – donation, 40 грн. Обязательна предварительная регистрация.