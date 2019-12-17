Перед Верховной Радой происходят столкновения между митингующими и полицией

В Киеве в правительственном квартале 17 декабря происходят столкновения между правоохранителями и протестующими, которые пришли к Верховной Раде.

Основные противостояния — вблизи гостиницы «Киев», где собралось несколько сотен правоохранителей и митингующих, сообщает Укринформ.

Среди протестующих, которые вступают в столкновения с полицейскими, в основном, представители Нацдружин и Нацкорпуса — молодые ребята, лет 20, многие из которых в одинаковых камуфляжных куртках с надписями «Национальные дружины».

Правоохранители и протестующие плотными рядами стоят друг против друга и пытаются оттеснить кордоны друг от друга. Между ними — фотографы и корреспонденты.

Во время противостояния в сторону полицейских митингующие неоднократно бросали деревянные предметы, камни, бутылки, распыляли слезоточивый газ, нескольких правоохранителей облили зелёнкой. В гостинице «Киев» разбили стеклянные двери.

Дорога в правительственном квартале перекрыта.

Под Верховной Радой проходят одновременно несколько массовых акций, в частности, относительно рынка земли, авто на еврономерах и в поддержку законопроектов относительно Трудового кодекса. Всего в районе Верховной Рады находится несколько тысяч человек.

Некоторые участники акции скандируют: «нет трудовому рабству» и другие лозунги, держат в руках плакаты с надписями: «Продажа земли — предательство Украины», «Продажа народной земли — преступление перед народом» и другие. На площади Конституции активисты стоят с флагами «Разом — сила». На двух сценах выступают митингующие.

В помещение Верховной Рады никого не пускают и не выпускают из-за противостояния.

Народные депутаты от «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» блокируют рассмотрение земельных вопросов на сессии ВРУ.

Лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что акция протеста против земельной реформы теперь полностью станет бессрочной.

Фото: Укринформ