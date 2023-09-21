Киевлянин поселился на Деволановском спуске в Одессе и убил хозяина квартиры

37-летний киевлянин вместе с подругой приехал в Одессу на отдых и поселился в доме одного из новых знакомых – в подвале на Деволановском спуске.

Ночью после совместного распития спиртных напитков между мужчинами возникла словесная перепалка из-за ревности, киевлянин ножом зарезал одессита, — информирует Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Приезжий заподозрил 48-летнего горожанина в ухаживании за своей любимой. После конфликта одессит ушёл, а его гость схватил нож, направился за ним и ударил в живот. Затем злоумышленник вернулся в свою комнату, а на следующий день обнаружил потерпевшего без признаков жизни, избавился от орудия преступления и сбежал вместе с женщиной в Киев», — говорится в сообщении.

Тело погибшего через несколько дней обнаружил случайный прохожий и сообщил об этом в полицию. Предварительно, мужчина умер в результате колото-резаных ран брюшной стенки и печени.

В течение суток работники отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 установили личность правонарушителя и задержали его в Киеве.

Следователи под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, то есть умышленном телесном повреждении, опасном для жизни в момент причинения, повлекшего смерть потерпевшего.

«Правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он под стражей. Продолжается следствие», — рассказал начальник территориального подразделения полиции Вячеслав Барба.

Одесса News информировала, что результатом работы следователей полиции стал вынесенный судом обвинительный приговор в мае 2023 года 42-летнему жителю Подольского района Одесской области, убившему ножом в спину односельчанина.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

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