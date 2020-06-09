На Одесской трассе произошло смертельное ДТП

На Одесской трассе, неподалёку от села Бурдовка Раздельнянского района Одесской области, произошло смертельное ДТП, вызванное лопнувшим во время езды колесом.

В результате погиб водитель, двое пассажиров госпитализированы, пострадал маленький ребёнок, — сообщает Нацполиция Одесской области.

По версии полиции, водитель иномарки ехал на большой скорости. Из-за лопнувшего колеса он не справился с управлением и врезался в отбойник.

Отмечается, что в результате ДТП водитель — житель Овидиопольского района, 1967 года рождения, — погиб на месте. Ещё двое пассажиров госпитализированы. Также пострадал маленький ребёнок 2017 года рождения — вместе со своей матерью он доставлен в детскую больницу.

На месте происшествия работала следственная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, отмечает СМИ.

Одесса News сообщала о смерти 35-летнего мопедиста, случившейся 29 мая во время ДТП в Киевском районе Одессы, на углу улиц Ильфа и Петрова и Архитекторской.

Фото: Раздельнянский отдел полиции Одесской области