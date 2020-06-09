Экстремал залез на памятник Екатерине, чтобы умыть ей лицо

Необычное происшествие произошло в Одессе вечером 7 июня: молодой человек взобрался на памятник Основателям Одессы, чтобы протереть голову скульптуре Екатерины II.

Об этом передаёт ТАЙМЕР.

«У памятника постоянно дежурит наряд полиции охраны, однако, похоже, правоохранители несут службу не слишком бдительно, и экстремала заметили лишь через достаточно долгий промежуток времени», — говорится в сообщении.



Для того, чтобы снять парня с памятника, вызвали сотрудников ГСЧС. Однако лестница, предложенная спасателями, хулигану не пригодилась: он сам слез с памятника прямо в руки полиции.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года памятник большевистскому военачальнику Григорию Котовскому демонтировали в селе Крутояровка Белгород-Днестровского района Одесской области.