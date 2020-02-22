Мемориал в честь Дня освобождения Одессы изуродован вандалами

Хулиганы изуродовали мемориал в честь Дня освобождения Одессы.

Об этом пишет ТАЙМЕР.

«Монумент «Крылья победы», что на площади 10 Апреля, пострадал от рук вандалов, изрисовавших его бессмысленными каракулями», — говорится в сообщении.

Судя по всему, политической подоплёки у события нет: просто кто-то счёл, что порисовать на памятнике — хорошая идея, — резюмирует издание.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года неизвестным вандалом разбита мемориальная доска на памятнике военному лётчику и герою Одессы Михаилу Плохому в сквере на Ярмарочной площади в районе Пересыпи.

Фото: ТАЙМЕР