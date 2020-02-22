Министр здравоохранения руководит ведомством по скайпу

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, добровольно согласившаяся провести 14 дней вместе с эвакуированными из Китая в обсервации на территории медицинского центра «Новые Санжары» Национальной гвардии Украины, руководит медицинскими реформами в стране по скайпу.

Об этом она сообщила в своём видеообращении на Facebook.

Це був надзвичайно насичений день. Переважно в телефоні та повністю в роботі. Основні питання: перевірка закладів охорони здоров’я Полтави та перебування екіпажу літака.#НеБійсяСвоїх #ВірусуНеБоюсяЯзВами Gepostet von Zoryana Skaletska am Freitag, 21. Februar 2020

«Первый день прошёл преимущественно в телефоне, преимущественно, в решении большинства вопросов, связанных с организацией работы экипажа самолета и проверкой готовности учреждений здравоохранения Полтавы принимать при необходимости лиц в инфекционные боксы», — сказала она.

А це моя кімната і мої коробки з документами)#НеБійсяСвоїх #ВірусуНеБоюсяЯзВами Gepostet von Zoryana Skaletska am Freitag, 21. Februar 2020

А це моя кімната і мої коробки з документами)#НеБійсяСвоїх #ВірусуНеБоюсяЯзВами Gepostet von Zoryana Skaletska am Freitag, 21. Februar 2020

Вчора була дуже зайнята, не було часу дивитись новини і читати соцмережі. Зробила це сьогодні і, чесно кажучи, була дуже здивована. Поважні журналісти, політики та інші люди розповідають, як "Скалецька зайшла до інфікованих, потім полетіла у Київ, заразила там усіх і знову повернулася в Санжари". Я прибула у селище Нові Санжари у четвер, 20 лютого, ввечері разом з прем’єр-міністром. Ніч і першу половину наступного дня я провела в Полтавській області, перевіряючи готовність медзакладів до будь-якого розвитку подій. Лише після цього вдень у п’ятницю, 21 лютого, я зайшла на територію санаторію «Нові Санжари», де зараз перебуваю і звідки зможу вийти лише разом зі всіма.Будь ласка, не розповсюджуйте фейки та не сійте паніку. Інформаційна гігієна є не менш важливою, ніж санітарна. #НеБійсяСвоїх #ВірусуНеБоюсяЯзВами Gepostet von Zoryana Skaletska am Samstag, 22. Februar 2020

Премьер-министр Алексей Гончарук во время отчёта правительства в Верховной Раде 21 февраля заявил, что министр сможет работать дистанционно, пока будет находиться на карантине.



Тем временем, эвакуированные из Китая граждане размещены по двое в номерах, обеспечены горячим питанием, впоследствии им будет предоставляться ещё и психологическая помощь.



Об этом заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль рассказал на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Люди действительно находятся не в 5-звёздочном отеле… Граждане размещены в номерах по двое, обеспечены горячим питанием. Есть уточнение — еда готовится не в этом санатории, она готовится по принципу кейтеринга. Пищу люди принимают из одноразовой посуды, которая после этого собирается и соответствующим образом после обеззараживания утилизируется», — сказал Коваль.



По его словам, в санатории «Новые Санжары» отдельные канализационная система и водоснабжение. «Обработка сточных вод происходит так же, как и в инфекционных больницах во время усиленного режима», — сказал Коваль.



Ситуация в Новых Санжарах, где накануне произошли беспорядки из-за прибытия эвакуированных из Китая, спокойная и полностью контролируется правоохранителями. Об этом на брифинге заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.



“Сейчас в Новых Санжарах ситуация спокойная. По охране порядка несут службу 320 сотрудников Нацгвардии, 70 — Национальной полиции и 16 — работников ГСЧС. Ситуация полностью под контролем”, — заверил Геращенко.

Он напомнил, что 20 февраля в Новых Санжарах были задержаны 24 человека, и 23 из них были идентифицированы и отпущены, но один задержан “за наиболее дерзкое нарушение общественного порядка”.

Также Геращенко добавил, что было возбуждено 5 уголовных дел — по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 161 (нарушение равноправия граждан вне зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций), ст. 345 (угроза или насилие по отношению к работнику правоохранительного органа).

С эвакуированными пассажирами самолёта работают двое врачей и медсестра, которые обеспечивают контроль здоровья.



Бытовые условия, в которых живут эвакуированные, журналист ТРК “Украина” Александр Махов, сопровождавший спасательную миссию, написал в Facebook:



«Три ребёнка здесь. Одна украинская семья — мама, папа, сын 8 лет. Вместе живут. Ещё два ребенка (3 и 5 лет) — в двухкомнатном номере вместе с мамой. Граждане Аргентины».



Журналист также рассказал об условиях и правилах, по которым живут люди на обсервации. В частности, выходить наружу им запрещено, но внутри здания можно передвигаться свободно. Кормят три раза в день, еду приносят люди в защитных костюмах, респираторах, очках. Горячее водоснабжение круглосуточное, питьевой водой люди также обеспечены. Им можно передавать продукты или вещи через КПП. В комнатах есть телевизор, холодильник, балкон.



«Состояние всех удовлетворительное. Нет нареканий. Все устали от внимания и лишнего нагнетания ситуации», — добавил Махов.



В ходе проведённого в субботу утром обследования ни у одного из эвакуированных из Китая не выявлено признаков заражения коронавирусом.

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль отметил, что между обсервацией и карантином есть разница.

«Обсервация — это не карантин. Карантин — это комплекс мероприятий, который происходит в источнике, в очаге инфекции. Обсервация — это выход из зоны карантина. Карантин был в Ухане, а в Украине — здоровые люди находятся в обсервации, и будут находиться в течение 14 дней», — пояснил он.

Как сообщала Одесса News, 20 февраля в харьковском аэропорту приземлился самолет с гражданами Украины и иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля автобусы с эвакуированными отправились в Новые Санжары на Полтавщине, где людей разместили для обсервации в медицинском центре Нацгвардии.

Однако местные жители перекрыли дорогу, протестуя против их размещения. Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, во время которых пострадали девять полицейских и один гражданский. Полиция задержала 24 участников беспорядков.

Всего из Уханя были эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранцев, которые после двухнедельного карантина вернутся в свои страны.