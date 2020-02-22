В Одессе установили ещё один бэби-бокс, где можно анонимно оставить новорожденного

В Одессе открыли ещё одно «окно жизни» — бокс, в котором можно анонимно оставить новорожденного.

«Окно жизни» открыли в одесском роддоме №4, сообщили в организации «Доброе дело», которая является инициатором проекта.

Окно жизни — это специальный бокс, где можно анонимно и безопасно оставить новорожденного ребенка. Через минуту в роддоме сработает сигнализация и ребёнка заберут медики.

Окно расположено с наружной стороны роддома. Стекло бокса проклеено матовой пленкой — чтобы не испугать человека, принесшего ребенка, если внутри будет находиться кто-либо из персонала роддома.

После срабатывания сигнализации, малыша забирают сотрудники роддома, осматривают и вызывают полицию для оформления и передачи его социальным службам.

Как сообщала Одесса News, ранее городскими властями Одессы были созданы четыре «Окна жизни»: в Суворовском районе — в детской городской клинической больнице №3, в Киевском районе — в родильном доме №7, в 2019 году активистами платформы «Доброе дело» оборудованы бэби-боксы в роддомах №1 и №5. В Одесской области пока только одно «Окно жизни», открытое в сентябре 2019 года в Раздельной.

С 2012 года благодаря «Окнам жизни» спасены шесть малышей.