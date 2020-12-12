Труханова положили в инфекционку, Одессой правит Вугельман

11 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов, находившийся в самоизоляции в связи с заболеванием коронавирусом COVID-19, был госпитализирован в Одесскую городскую инфекционную больницу.

Об этом сам Труханов сообщил на своей странице в Facebook.

«Госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу», — написал Одесский городской голова.

Геннадий Труханов призвал одесситов заботиться о своём здоровье: «Ещё раз напоминаю о необходимости носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции, соблюдать все карантинные меры. На сегодняшний день это главное оружие в борьбе с коронавирусом. Берегите себя и своих родных!»

Двумя днями ранее Геннадий Труханов выдал распоряжение «О возложении исполнения обязанностей на Вугельмана П.В.», согласно которому обязанности Одесского городского головы теперь исполняет его заместитель по вопросам деятельности исполнительных органов горсовета Вугельман Павел Владимирович «с 10 декабря 2020 года на период моей временной нетрудоспособности».

По информации от пресс-службы мэрии, состояние Геннадия Труханова оценивается как средней тяжести. Мэр размещён в боксированной палате с двумя другими пациентами.

Кстати. По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, 11 декабря на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находились 299 пациентов с COVID-19, из них 48 человек в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находится 251 пациент, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ. За предыдущие сутки в инфекционную больницу поступили 38 человек с подозрением на COVID-19.

Как сообщала Одесса News, 9 декабря Труханов сообщил, что заболел коронавирусом, однако остаётся на связи и будет в телефонном режиме руководить работой городских служб.