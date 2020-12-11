Куда пойти в Одессе на выходные 12-13 декабря

Отмена карантинных ограничений до 8 января даёт возможность в полном объёме насладиться тем, что предлагают одесситам и гостям города учреждения культуры и искусства.

Так что, выбор, как всегда, за Вами.

12 декабря театр «Маски покажет комедию «Еврей и Эвридика, а 13 декабря — «О чём молчат мужчины, или Дикарь Forever». Приходите к 19 часам в Дом клоунов.

12 декабря спектакль в 2-х действиях по мотивам сказки Г.-Х.Андерсена «Снежная Королева« пройдёт в Одесском театре юного зрителя. Тех, кто придёт на яркий и наполненный музыкой и песнями спектакль по мотивам этой сказки, ждут невероятные чудеса: ведь им предстоит разгадать ещё одну, совсем уже новую, загадку Снежной Королевы. И разгадка, поверьте, окажется поистине счастливой для всех – и для героев спектакля, и для зрителей.Словом, новогоднее представление, в рамках которого выходит эта премьера, подготовили по всем правилам настоящего праздника. Цена билетов от 100 до 150 гривен. Приходите к 12:00.

12-20 декабря Одесский дельфинарий «Немо» приглашает на новое шоу «Единая планета». Цена билетов от 300 гривен. Приходите к 12, 15 и 18 часам.

12-13 декабря в пресс-центре «Одесса-медиа» (Приморский бульвар, 14) одесские художники помогут бороться с коронавирусом. Сюжеты картин напоминают рождественские открытки: семейство весёлых снеговиков, ангел в лёгкой меланхолии. Но есть кое-что и «погорячей», например, ню…. Выставочный проект «Мистецтво та дихання», который объединил несколько десятков художников из Одессы и других городов Украины, имеет не только художественную, но и практическую направленность. Понравившиеся картины можно купить.

12-13 декабря в арт-кофейне «Двери» (Нежинская, 75) выставка «Арт-битва» («Портрет земли»). Показаны произведения студентов одесских «Грековки» и Худграфа, взрослых мастеров из разных регионов страны. Все они постарались создать фантазийный портрет нашей планеты.

12 и 13 декабря на сцене Театра Музкомедии — яркая и потрясающая концертная версия всемирной рок-оперы — Rock MOZART Le Concert.Вы увидите увлекательную историю жизни, любви и смерти великого Моцарта, которого по праву можно считать первым рок-музыкантом в истории. Он — настоящая рок-звезда своей эпохи и современности. Бунтарь, чья судьба изобиловала взлётами и падениями. Приходите в 16:00 и 19:00. Цена билетов от 450 до 1 650 гривен.

12-13 декабря в Музее современного искусства Одессы выставка о феномене коллекционирования в Украине. В залах музея покажут более двухсот работ из частных коллекций, среди которых произведения всемирно известных художников Сальвадора Дали, Марка Шагала и многих других.Выставка «Время собирать» – возможность посмотреть на частные коллекции под новым углом, а на коллекционера – как на важную фигуру художественного процесса не только в материальном, но и в идеологическом плане.

13 декабря «Труффальдино, или слуга двух господ», — спектакль, известный в мировой драматургии, самый смешной и увлекательный, — на сцене Одесского Русского драматического театра. Путаницы, переодевания, крепкие объятия, горячие поцелуи, фехтовальные поединки, карнавальные шествия, зажигательные танцы, ночные серенады – для Вас – в новой музыкальной версии всемирно известной комедии Карло Гольдони о похождениях неунывающего Труффальдино из Бергамо! Цена билетов от 200 гривен. Приходите к 19:00.

До 15 декабря выставочный зал реабилитационного центра «Дом с ангелом» (Пушкинская, 50) приглашает на выставку, организаторами которой стали областной благотворительный фонд реабилитации детей-инвалидов «Будущее» и ГО Фонд «Особлива молодь». Фотограф Анжела Надежда стала автором работ, объединённых названием «Канистерапия в кадре». Канистерапия — разновидность терапии с животными, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. Животные позитивно влияют на людей с психическими расстройствами.

До конца декабря творческое пространство «Диалоги» (Соборная площадь, 2) представляет выставку Юли Катан «Культ Несовершенства». На ней собрана графика из серии «Лица глаголов» («Тосковать», «Доверять», «Вспоминать» и так далее), из серии «Звуки музыки», а также многонаселённые листы с фантастическими сюжетами.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, ТАЙМЕР, Думская