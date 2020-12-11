В Одессе задержан криминальный «авторитет»

В Одессе полицейские задержали криминального «авторитета», который пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, мероприятия по задержанию проводили оперативники управления уголовного розыска ГУ НП в Одесской области совместно с работниками Суворовского отдела полиции по силовой поддержке батальона полиции особого назначения.

«В автомобиле, на котором передвигался 30-летний выходец одной из постсоветских стран Востока, полицейские обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. По заключению эксперта, оружие оказалось боевым и вместе с патронами пригодным к стрельбе. Также установлено, что оно было похищено в одной из воинских частей Одесской области», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что злоумышленник попал в поле зрения правоохранительных органов в 2017 году. Тогда за незаконное хранение наркотических средств и огнестрельного оружия Коминтерновский районный суд приговорил его к трём годам лишения свободы с испытательным сроком один год и три месяца. Во время пребывания на испытательном сроке правонарушитель «похулиганил» с применением огнестрельного оружия, за что Суворовский районный суд Одессы взял его под стражу, однако впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест, что дало злоумышленнику возможность совершить ещё одно преступление.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет.

Киевский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 10 миллионов гривен. Кроме этого, восстановлено рассмотрение приговора 2017 года, по которому злоумышленник так и не отбыл наказание.



Как сообщала Одесса News, полиция Одесской области в течение суток нашла разыскиваемого 38-летнего заключённого исправительной колонии, осуждённого за кражу, который сбежал из служебного полицейского автомобиля при этапировании.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области