Какой режим работы одесских медучреждений в условиях карантина

Департамент здравоохранения Одесского городского совета информирует о порядке оказания медицинской помощи в городских лечебно-профилактических учреждениях в период карантина с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает официальный сайт города, все виды ургентной медицинской помощи жителям Одессы предоставляются в полном объёме.

Временно прекращено оказание медицинской помощи в плановом порядке, в том числе проведение плановых операций в стационарах. Проводятся только ургентные операции в ситуациях, требующих неотложного оказания медицинской помощи.

Отмечается, что в городских медучреждениях введены усиленные противоэпидемические меры, предусматривающие масочный режим и ограничение посещений пациентов в стационарах. Во всех медучреждениях размещены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук пациентов и персонала.

«В медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторную медпомощь, рекомендовано максимально сократить посещение медучреждений пациентами. Широко используются телекоммуникационные технологии для консультаций семейных врачей по вопросам, не требующим личной консультации и осмотра пациента, а также выписки рецептов по программе «Доступные лекарства». Обеспечение пациентов жизненно необходимыми медикаментами по городским и государственным программам проводится в плановом порядке», — говорится в сообщении.

Временно приостановлена работа дневных стационаров, кабинетов массажа и ЛФК, физиотерапевтических кабинетов и отделений. Временно прекращены проведение плановых профилактических прививок и профилактических медицинских осмотров, а также работа комиссий (за исключением военно-врачебных). Также временно прекращено оказание плановой стоматологической помощи, кроме ургентной.

Ряд специалистов консультативно-диагностических центров и поликлинических отделений городских больниц работают в сокращённом режиме. Ургентная медицинская помощь врачами-хирургами, травматологами, терапевтами, офтальмологами и другими специалистами представляется в полном объёме. По вопросам, касающимся расписания работы конкретного специалиста, следует обращаться в регистратуру медучреждения.

По всем вопросам, касающимся состояния здоровья, а также выписки больничных в случае заболевания, рекомендовано обращаться в телефонном режиме к семейному врачу или педиатру, с которым подписана декларация. При необходимости пациенту будет предложено посетить медицинское учреждение, либо вызов будет осуществлён на дому городской службой неотложной медицинской помощи.

В Одессе продолжает работу «горячая линия» по всем вопросам, касающимся коронавируса и порядка обращения за медицинской помощью: