Для морпехов создали новый БТР — «Отаман»

Новый БТР «Отаман 6×6», разработанный частной компанией «Практика», прошёл ходовые испытания.

Об этом сообщает Defense Express.

«Новый БТР «Отаман 6×6», который разработан частной компанией «Практика» прошёл очередной этап заводских испытаний ходовых качеств машины на бездорожье», — отмечается в сообщении.



«Отаман 6×6» — полностью новая разработка, которая впитала в себя последние тенденции развития колёсной бронетехники: повышенная бронезащита, наличие минозащиты, большой запас грузоподъёмности (для установки дополнительной композитной брони и тяжёлого оборудования, например, боевого модуля), модульность, максимальная мобильность, и высокая степень цифровизации. Этот проект был разработан компанией «Практика» для ВСУ, в частности, для Морской пехоты Украины.



Отмечается, что при полной массе в 23 тонны, «Отаман 6×6» разгоняется до 110 км/ч благодаря дизельному двигателю Deutz TCD 2015 с мощностью в 558 л.с. и крутящим моментом в 2080 Нм, а также автоматической коробке передач Allison 4500 SP.

На «Отаман 6×6» можно установить башню з 90-мм пушкой Cockerill.



В арсенале «Отаман 6×6» 30-мм автоматическая пушка со скорострельностью в 330 выстрелов в минуту, пулемёт и автоматический гранатомёт. Также БМ-3М «Штурм» оснащён высокоточным противотанковым комплексом «Барьер» от ГККБ «Луч», который способен уничтожать современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 км.

БТР обеспечивает перевозку 7 бойцов в десантном отсеке. Они размещаются на специальных противоминных сидениях, прикреплённых к боковым стенам, без прямой связи с полом. Это позволяет избежать поражение бойцов во время взрыва под днищем машины.



Впервые эта боевая машина была представлена ​​на международной выставке «Оружие и безопасность-2019».



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Фото: Defense Express