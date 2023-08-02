В Одесской области бухгалтер присвоил более 10 млн из зарплатного фонда морпехов

Служба безопасности Украины задержала в Одесской области военного бухгалтера, присвоившего более 10 млн грн из зарплатного фонда морских пехотинцев.

Об этом СБУ сообщает в Facebook.

“Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств в одном из отдельных батальонов морской пехоты ВСУ в Одесской области. Незаконную деятельность организовал бухгалтер финансово-экономического подразделения воинской части», — говорится в сообщении.

По данным следствия, должностное лицо насчитывало зарплату и премию на счета своих знакомых, которые не входят в состав батальона и вообще не проходят службу в ВСУ. Для реализации сделки он вносил недостоверную информацию в зарплатные сведения и списки на премирование личного состава воинской части. Чтобы получить доступ к специальным бухгалтерским программам, злоумышленник использовал электронный ключ, безосновательно получивший от начальника финансово-экономической службы батальона. Затем фальсифицированные сведения подавал в областное управление Госказначейства для начисления заказанных средств в качестве зарплаты и премии для военнослужащих и работников воинской части.

В общем, чиновник осуществил хищение более 10 млн. бюджетных гривен.

Во время обысков по месту работы и проживания бухгалтера обнаружен автомобиль Audi Q7, дорогие гаджеты и бытовую технику, которые он приобрёл за украденные деньги. Также обнаружено почти 2,5 млн присвоенных гривен на банковских карточках его знакомых, которым чиновник якобы предоставил средства в долг. Кроме того, у фигуранта обнаружена боевая граната РГО, которая направлена на экспертизу.

На основании собранных доказательств военному бухгалтеру поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года военная контрразведка Службы безопасности ликвидировала коррупционную схему в одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении, чиновники которого регулярно требовали «откаты» от подрядчиков, выполнявших госзаказ по ремонтным работам на объектах ВСУ в Одесской области.

Фото: СБУ

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