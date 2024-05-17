В ВСУ впервые с начала войны нет дефицита артиллерийских снарядов

У украинских военных впервые с начала войны нет дефицита артиллерийских снарядов.

Об этом на встрече с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает LB.ua.

По его словам, в последние два месяца ни одна бригада сил обороны не жалуется на нехватку артиллерийских снарядов.

В то же время Глава государства отметил, что впереди ещё много работы по поставкам боеприпасов украинским военным.

«Даже до чешской инициативы у нас есть прогресс… Чешская инициатива будет идти. О деньгах со всеми партнёрами ведём переговоры. Мы сейчас открываем инициативу, когда партнёры будут давать деньги на производство наших дронов, РЭБ именно на это конкретное направление. Технические показатели наших дронов становятся лучше. Мы начинаем их много производить, а на них нет денег – можем производить больше, чем есть денег «, – подчеркнул Зеленский.

Одесса News информировала, что в новом пакете США, о содержании которого объявил Пентагон в мае 2024 года, есть артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм.

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