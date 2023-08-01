В Одессе СБУ разоблачила военного чиновника на «откатах» за ремонт казарм

Военная контрразведка Службы безопасности ликвидировала коррупционную схему в одесском военном квартирно-эксплуатационном управлении. Чиновники регулярно требовали «откаты» от подрядчиков, выполнявших госзаказ по ремонтным работам на объектах ВСУ в Одесской области.

Об этом сообщает СБУ в Одесской области.

Отмечается, что задокументирован факт вымогательства главой оборонного квартирно-эксплуатационного управления на сумму более 400 тыс. грн от представителей местной ремонтно-строительной компании.

По данным следствия, размер взятки составлял 20% от общей суммы договора, согласно которому подрядчики должны были провести освещение в здании военного городка для украинских защитников.

«Для ведения «переговоров» с предпринимателями и передачи денег чиновник привлёк своего подчинённого – руководителя района электрических сетей в областном центре. Сотрудники СБУ задержали посредника «с поличным» при получении им всей суммы неправомерной выгоды от подрядчиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, задокументирована преступная деятельность ещё одного участника сделки – руководителя аффилированной коммерческой структуры. Через подконтрольные фирмы коммерсант уводил в тень и в дальнейшем «конвертировал» в наличные деньги, получаемые якобы за выполнение ремонтных работ на военных объектах.

В ходе обысков на рабочих местах участников «схемы» обнаружены вещественные доказательства преступления, в том числе документы и печати фиктивных предприятий. Задержанному «посреднику» сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности руководителя военного квартирно-эксплуатационного управления и привлечённого им к сделке руководителя коммерческой структуры.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, член приёмной комиссии Профессионального колледжа морского транспорта НУ «Одесская морская академия» разоблачён на получении 2-х тысяч долларов США, которые он требовал за поступление на бюджетную форму обучения.

Фото: СБУ

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