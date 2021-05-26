Чиновник из ближайшего окружения одесского мэра пойман на взятке

С 50 тысячами гривен задержала полиция 24 мая директора коммунального предприятия Одесского городского совета, которые тот получил в виде взятки за передачу в аренду помещения.

Разоблачили деятельность коммунальщика оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции, говорится в сообщении Нацполиции.

По данным следствия, руководитель коммунального предприятия Одесского городского совета требовал от гражданина 50 тысяч гривен неправомерной выгоды. За эти средства обещал подписать договор и передать в аренду помещение площадью 200 квадратных метров.

Чиновника задержали оперативники и следователи отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 при получении денег.

«Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.



По информации Одесса News, задержан директор КП «Туристический центр» Алексей Курцев

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года правоохранители задержали 56-летнего жителя Измаильского района, намеревавшегося безуспешно вручить1 000 долларов США взятки начальнику одного из районных отделов полиции в Одесской области.

Фото и видео: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

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