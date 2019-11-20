В Одессе задержали жестокого грабителя

В Одессе задержали приезжего молодого человека, который жестоко избил и ограбил местного жителя ради мобильного телефона и нескольких сотен гривен.

Об этом 29 ноября сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

«Происшествие случилось около девяти часов вечера во дворе многоэтажки на проспекте Добровольского, когда злоумышленник обратил внимание на прохожего с телефоном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что как только 47-летний мужчина хотел положить гаджет в карман, как почувствовал удар по затылку. Удар был такой силы, что потерпевший не удержался на ногах. Добавив уже лежачему незнакомцу ногами по голове, злоумышленник полез к нему в карман, забрал телефон, деньги и скрылся.

«Работники Суворовского отдела полиции, узнав от потерпевшего об ограблении, немедленно приняли необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность правонарушителя. Им оказался 26-летний житель Татарбунарского района, который признался полицейским, что приехал в Одессу в поисках лучшей жизни», — подчёркивается в полицейском сообщении.

«Злоумышленнику объявили о подозрении по ч.2 ст.186 (грабёж) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — отметил начальник Суворовского ОП Александр Остроглядов. — Сейчас он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Суворовского района».