В Одесской области найдено обезглавленное сожжённое тело женщины, полиция озадачена

Полицейские расследуют обстоятельства гибели человека, обнаруженного в лесопосадке на территории Балтской общины Одесской области.
По данному факту начато производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Речь идёт об умышленном убийстве, — сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
Отмечается, что обгоревшее и изуродованное тело было обнаружено вечером 20 октября.
На месте происшествия работали следователи, судебно-медицинские эксперты, криминалистическая лаборатория, кинологи, оперативники и другие специалисты территориального подразделения полиции, Подольского районного управления и Главного управления Нацполиции в Одесской области.
«Тело для установления причин смерти направлено на экспертизу. Все обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, тело женщины обнаружил грибник в лесополосе. Труп пролежал там около месяца.
Одесса News информировала, что 19 октября в Одессе нашли тело погибшего в результате стрельбы бизнесмена Геннадия Бейбутяна.
Фото: Подольское районное управление полиции Одесской области
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