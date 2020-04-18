В Суворовском районе Одессы произошло смертельное ДТП

Сегодня, 18 апреля, около 13 часов, на Объездной дороге вблизи Хаджибеевская столкнулись «Toyota Corolla» и «Renault Magnum».

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, в результате аварии погиб пассажир легковушки. Её водитель с ещё одной пассажиркой получили травмы и были госпитализированы. Водитель грузовика остался невредимым.

«По предварительным данным следственно-оперативной группы по расследованию дорожно-транспортных происшествий, водитель «Toyota», 1983 года, выехал на встречную полосу», — говорится в полицейском сообщении.



Сейчас полицейские работают на месте аварии, устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщала Одесса News, в марте в ДТП в с.Лиманка Овидиопольского района погибло 2 человека.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области