Одесситы и «Одесса News» получают Пасхальные поздравления (обновляется)

В эти светлые праздничные дни к жителям Одессы и области, а также к читателям издания «Одесса News» обращаются с поздравлениями священники, народные депутаты, чиновники, известные люди.

С Пасхальным посланием к жителям Одесской области обратился Высокопресвященнейший Агафангел, Митрополит Одесский и Измаильский:

Сердечно поздравляю Вас, дорогие отцы, братья и сёстры с праздником Пасхи!

«Воскресение Христово да укрепит нас в эти страшные дни испытаний, посланные нам для исправления нашей жизни, в вере и покаянии, благочестии и любви, обогатит наши души и сердца духовными дарами для служения Богу в правде и истине. Пусть пасхальная радость коснётся всех, кто в эти дни лишён возможности быть в храме. Эта радость способна оживить холодные сердца мира, лежащего во зле (1 Ин. 5,19) исполнить их надеждой и любовью.

Пусть свет Православной веры наставляет Вас на всё доброе и созидательное, помогая избирать благое, а не злое. Пусть добрыми плодами Воскресения Христова среди нас станут мир, согласие, добро, милосердие, сострадание и любовь. Выражаю особую благодарность всему медицинскому персоналу г. Одессы и Одесской области и молюсь о всех, кто, рискуя своей жизнью, ежедневно находится на передовой в борьбе со страшной пандемией вируса, охватившего весь мир. Подвигом молитвы, поста и покаяния, стойкости и мужества пройдут эти дни испытаний и Пасха, избавление скорби, вновь оживит наши души и сердца, наполнит их Божественной благодатью, способной разрушить оковы всякого греха.

Прославляя Воскресшего Христа Спасителя, в единой вере, едиными устами и единым сердцем вместе с Ангелами: на улицах, площадях,в православных храмах и обителях воспоём радостною песнь: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем тебе славити».

ВОИСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!».

Мэр Одессы Геннадий Труханов:

«Ежегодно в канун Светлого Христова Воскресения я иду на всенощную в наш Спасо-Преображенский собор. И прекрасно понимаю стремление верующего человека пойти в этот день в храм. Но я обращаюсь к вашим сердцам и разуму с просьбой остаться дома, со своими семьями. И осознать, что разумная предосторожность ещё никогда не противоречила истинной вере.

В этом году в день Светлого Христова Воскресения я впервые останусь дома — в кругу самых дорогих и близких людей. И вместе с ними, со всем православным миром мы воздадим молитвы Господу нашему.

Я верю в то, что совсем скоро мы вернёмся к привычной жизни. Сможем посидеть в любимом парке, обнять близких и не думать о дистанции. Я верю в Бога и в то, что он дарует нам свою милость и душевные силы.

Поздравляю всех нас с праздником Воскресения Христова! Мира, добра, здоровья, тепла и благополучия».

Виктория Мотричко, одесситка, украинская шашистка, международный гроссмейстер, многократный призёр чемпионатов мира и Европы по русским, бразильским и международным шашкам:

«В светлый и добрый праздник Пасхи от всей души хочу пожелать, чтобы в семье все были здоровы, соблюдайте рекомендации специалистов. Берегите себя и близких! Чтобы рядом всегда были верные и добрые друзья, чтобы в делах ждал успех и удача, чтобы жизнь полна была счастья, надежды, любви и благодати».

Максим Куцый, председатель Одесской областной государственной администрации:

«Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравляю всех христиан с праздником — Светлым Воскресением Христовым!

Сегодня мы отмечаем этот день дома и поздравляем родных и близких по телефону. Мы желаем друг другу крепкого здоровья и верим, что вместе мы преодолеем все вызовы.

Пусть в наших сердцах будет добро и милосердие, а в наших домах — мир и согласие. Берегите себя!»

Сергей Паращенко, председатель Одесского облсовета;

«Искренне поздравляю жителей Одесской области с Пасхой!

Светлый праздник Воскресения Христова побуждает каждого из нас ещё раз задуматься над вечными ценностями христианской морали, укрепляет нас духовно. Пусть этот день подарит нам силы побороть все трудности и невзгоды.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, мира, благополучия и Божьего благословения! Пусть этот величественный праздник наполнит ваши сердца светлыми чувствами надежды и любви. Пусть исполнятся все ваши мечты, добрые замыслы и дела.

Так сложилось, что в этом году нам приходится праздновать Пасху в особых условиях. Призываю всех жителей Одесской области встречать праздник дома, с искренней молитвой и не посещать места с большим скоплением людей. Будьте здоровы, берегите себя и своих родных!»