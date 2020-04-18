Суд обязал генпрокурора вернуть из СБУ в полицию дело Стерненко

Суд обязал Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову вновь вернуть из СБУ в полицию дело одесского радикала, подозреваемого в умышленном убийстве.



Об этом юрист Андрей Портнов сообщил на своей странице в Facebook.

«Друзья, информирую, что только что суд удовлетворил жалобу наших адвокатов и обязал генерального прокурора Венедиктову рассмотреть наши ходатайства, отменить незаконное постановление бывшего генерального прокурора и передать дело об умышленном убийстве Ивана Кузнецова уроженцем Одесской области гр. Стерненко, 1995 г. р. из СБУ в национальную полицию», — проинформировал юрист.

«Напомню, ранее национальная полиция пришла к выводу, что фигурант совершил умышленное убийство, и ходатайствовала о взятии его под стражу. Генеральный прокурор Венедиктова — Ваш ход», — написал Портнов.

Как сообщала Одесса News, адвокатская группа Андрея Портнова бесплатно защищает интересы вдовы и детей убитого активистом «Правого сектора» Сергеем Стерненко Ивана Кузнецова, который в ночь на 25 мая 2018 года якобы напал на Стерненко, а тот, в свою очередь, нанёс Кузнецову смертельные ножевые удары.

Отметим, что 24 июня 2019 года дело уже возвращали на расследование в МВД, забрав у СБУ.