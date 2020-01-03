Так не доставайся же ты никому: жительница Одессы убила своего мужа скалкой

Правоохранители задержали жительницу Одессы по подозрению в убийстве бывшего мужа.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Одесской области.

«Женщина пригласила на Новый год бывшего мужа, с которым после расторжения брака поддерживала дружеские отношения. В разгар празднования возник спор, во время которого хозяйка схватила деревянную скалку и ударила ею гостя по голове. От полученных травм 43-летний потерпевший скончался на месте», — говорится в сообщении.

О трагедии полицейские узнали, когда правонарушительница позвонила на спецлинию «102» и сообщила о «домашнем насилии» над нею. Приехав по вызову, в квартире заявительницы стражи порядка обнаружили покойника с разбитой головой и хозяйку в окровавленной одежде. С места происшествия правоохранители изъяли и вероятное орудие преступления — скалку, а также и другие вещественные доказательства.

40-летнюю подозреваемую задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Её действия следователи квалифицировали как умышленное убийство. Женщине уже сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения, говорится в сообщении.

Следствие продолжается.

Фото и видео: Нацполиция в Одесской области