Завершено следствие по делу о драке Ляшко с Герусом

Следователи прокуратуры завершили досудебное расследование по факту конфликта с участием бывшего народного депутата Олега Ляшко и действующего парламентария Андрея Геруса в аэропорту «Борисполь».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

«Бориспольской местной прокуратурой завершено досудебное расследование по факту насилия в отношении народного депутата Украины», — говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 года экс-депутат вместе с другим лицом в зале официальных делегаций аэропорта «нанесли телесные повреждения народному депутату Украины IX созыва в связи с его государственной деятельностью».

При этом охранник Ляшко снимал инцидент на камеру.

«По результатам предварительного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст.290 УПК Украины сторонам предоставлена ​​возможность ознакомиться с материалами уголовного производства», — заявили в прокуратуре.

Как сообщала Одесса News, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что 6 ноября 2019 года в аэропорту «Борисполь» бывший народный депутат Олег Ляшко напал на него, порвал ему рубашку. Полиция Киевщины открыла уголовное производство по факту инцидента.

Ляшко инкриминируют нарушение ч.2 ст. 46 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Бориспольская местная прокуратура 18 ноября сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом и попросила суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Однако суд 19 ноября отпустил Ляшко на поруки народных депутатов Михаила Волынца (фракция «Батькивщины») и Виктории Сюмар («Европейская солидарность»). Позже прокуратура Киевской области обжаловала это решение.

3 декабря прокуратура сообщила охраннику Ляшко о подозрении в пособничестве умышленного нанесения народному депутату Украины лёгких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью.

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