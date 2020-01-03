Корабли и катера морской охраны прошли плановый ремонт в Одессе и Измаиле

9 кораблей и 7 катеров морской охраны прошли плановые ремонты на предприятиях Измаила, Николаева, Одессы и Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Железным защитникам морских рубежей проведены работы по восстановлению корпусов, двигателей и технического оснащения, регламентные работы вооружения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что флагман морской охраны «Григорий Куропятников» и ещё три корабля морской охраны после окончания ремонта вышли в море на службу в предпраздничные и праздничные дни, отработали подготовку и слаженность экипажей после длительного перерыва на ремонт. Также были проведены учебные стрельбы, проверены исправность и готовность корабельного оружия.

Кроме этого, обновлены рыболовные шхуны, которые были конфискованы у браконьеров и с тех пор находятся в составе Госпогранслужбы. Теперь с обновлёнными двигателями и спецоборудованием «Аметист» и «Оникс» станут более эффективными в противодействии браконьерской, контрабандной и другой противоправной деятельности на море.

Кстати. В рамках развития Морской охраны для поддержания боеготовности корабельно-катерного состава Госпогранслужбой в 2019 году выделено около 60 млн грн, что почти в 10 раз больше, чем в предыдущем году. Как сообщала Одесса News, в канун Нового года новые специализированные малые катера украинского производства для отделов специальных действий Одесского и Мариупольского отрядов морской охраны прошли ходовые испытания и пополнили корабельно-катерный состав морских пограничников.

Фото: Госпогранслужба