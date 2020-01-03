Одесса приглашает на рождественские выходные дни 4-7 января

Традиционно, выходные рождественские выходные дни в Одессе будут отличаться разнообразием мероприятий.

Выбор за Вами! Ведь, по утверждению специалистов, насыщенная культурная жизнь может быть эффективным способом борьбы со стрессом.

4 января Одесский зоопарк приглашает одесситов и гостей города на праздник «Рождественские сказки».

Начало — в 12:00. Маленьких посетителей зоологического парка ожидают подвижные игры, весёлые танцы, «гадания» и хоровод в компании аниматоров. По сложившейся традиции, питомцы зоопарка также примут участие в праздновании. После игровой программы участники новогоднего праздника смогут угостить лакомствами пернатых обитателей и узнать о них много интересного.

4 января на Одесской киностудии покажут спектакль «Большая Новогодняя ёлка». Гости спектакля встретятся с любимыми детскими героями – Дашей-путешественницей и её другом Башмачком, а также с Золушкой, Шреком и Фионой, Жасмин и Аладдином, Симбой и многими другими. Весёлой компании помешает злой Черномор, который захочет испортить Новый год. Стоимость билетов — 200-350 грн. Все дети получат подарки от Деда Мороза.

4 января в Музкомедии покажут мюзикл «Чиполлино». Зрители увидят известных героев истории Джанни Родари, многие из которых предстанут в новых, осовремененных образах. Среди них — профессор Груша, прокурор Помидор, мастер Виноградинка и многие другие. Стоимость билетов — 40-150 грн.

4 января в одесских кинотеатрах выходит кинолента «Леонардо 500» о загадках самого таинственного гения Леонардо Да Винчи.

5-6 января в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко состоится фестиваль «Щедрое Рождество». Гостей ожидают рождественские поздравления, праздничные выступления творческих коллективов и интересные конкурсы. Начало – в 11:00.

5 января в одесской Кирхе ждут в гости всех желающих зарядиться праздничным настроением на проекционное арт-шоу с органом Ave Maria. Программу концерта составят лучшие песни, арии и гимны, посвящённые Деве Марии, которые прозвучат на фоне визуальных проекций шедевров мировой живописи. Стоимость билетов — 120-450 грн.

5 января в Филармонии презентуют детектив-мюзикл «Ограбление по-одесски» от театра одесского колорита «Наши люди». Сюрпризом вечера станет презентация первого музыкального альбома и киноклипа, посвящённого Мишке Япончику. Стоимость билетов — 150-380 грн.

5 января в центре креативных искусств «Синий краб» детский праздник «Чудесарий Деда Мороза» и мастер-класс «Декор рождественского стола». Мероприятие пройдёт в формате семейной рождественской ёлки. В программе — новогодний шоу-спектакль, а также мастер-класс по украшению праздничного стола. Стоимость билетов – 170-430 грн.

7 января с 14:00 в Ротонде Городского сада Одессы начнётся традиционный открытый фольклорный фестиваль «Рождество на Дерибасовской». В рамках фестиваля запланированы конкурс колядок, праздничный концерт, ярмарка изделий народных умельцев Украины, бесплатное угощение кутьёй, конкурс на лучший калач с дегустацией, игры и развлечения.

7 января одесситы и гости города смогут полюбоваться ярким зрелищем — красочным парадом Рождественских трамваев на Старосенной площади. Выезд из депо по ул. Водопроводной:

— маршрут № 26 — в 17:00 («Одиссей макс»);

— маршрут № 5 — в 17:42;

— маршрут № 28 — в 18:16.

8 января Дом клоунов подготовил своё новогоднее шоу под названием «Космическая У-ТА-ТА». Дети смогут побывать внутри волшебного снежного шара, стать водителями НЛО, пассажирами космического шаттла, побывать на параде планет и познакомиться с пришельцами. Билеты 120-260 грн.

До 1 февраля в одесском музее-мемориале Константина Паустовского выставка рождественских открыток времён Российской империи из личных фондов известного коллекционера Анатолия Дроздовского. Все экспонаты были выпущены в период с 1895 по 1917 год на территории как Российской империи, так и соседних стран. Главное, что объединяет их – тематика Рождества и Нового года. Адрес: ул. Черноморская, 6. Музей работает с 10:00 до 17:00.

5 и 6 января — представление «Каникулы Деда Мороза». По сюжету музыкального интерактивного представления, Дед Мороз неожиданно оказывается в Африке, на отдыхе в компании Попугая, Удава, Обезьяны и Слонёнка.

Ему нравится новая обстановка и возвращаться на север для наступления праздника нет причин. Однако, как же может наступить Новый Год без главного его персонажа? Это можно узнать, побывав в одесском концерт-холле «Сады Победы» 3. Начало в 15 часов 6 января и в 17 часов 5 января. Длительность представления 1 час 15 минут. Место проведения: концерт холл «Сады Победы». Цена билета от 290 до 600 гривен, причём детям до 3-х лет вход без билета.

До 1 марта выставка роботехники «Парад роботов» в торговом центре на улице Екатерининской. Каких уровней достиг искусственный интеллект в мире, и может ли мультифункциональное металлопластиковое устройство заменить человека – узнаете на выставке. Всего в экспозиции представлено полсотни экспонатов английского, японского, китайского и европейского производства. На выставке работают четыре зоны виртуальной реальности и развлекательные аттракционы — аэрохоккей, кикер, планетарий, лазерный тир и симулятор гольфа. Выставка открыта с 10 утра до 9 вечера.

4-5 января в 11:00 и 15:00 на Ледовой арене Дворца спорта мюзикл на льду «Ночь накануне Рождества» — яркий, эксклюзивный зрелищный современный спектакль для взрослых и детей. Массовые сцены на льду, которые захватывают дух: использование световых инсталляций, световое шоу, 3D mapping, большой цифровой экран. Виртуозное сопровождение симфонического оркестра HARDY и непревзойдённого вокала: популярные украинские хиты, а также национальные фольклорные ритмы. Красочные костюмы, колоритные шутки, раскрытие секрета сказочной любви Оксаны и Вакулы в канун Рождества, обогреваемый зал, праздничное предрождественское настроение.



До 10 января Арт-клуб Odessa Art представляет свой новый проект «Art holiday. Миссия — красота!» в музее имени коньячных дел мастера Шустова на ул. Мельницкой, 13. На этой выставке представлены картины Алексея Куревина, Натальи Журы, Марины Гайдамаки, Андрея Халтурина, Валентины Юденковой, Елены Стрелец, Элеоноры Бутенко, Марины Куйбар, Натальи Ковалик, Олега Рыжкова, Светланы Карзюковой, президента клуба Юрия Карпова–Садовникова, а также фотоработы Игоря Сытника. Пространство Одесского коньячного завода с долгой историей украсилось теперь городскими пейзажами, натюрмортами и даже фантастическими сюжетами.

До 12 января в Одесском музее личных коллекций Блещунова выставка touch-скульптур Татьяны Штыкало.

На выставке покажут абстрактные скульптуры. Некоторые из них нужно будет трогать руками, а другие предназначены только для разглядывания, так как слишком хрупкие. Ориентироваться посетители смогут по специальным указателям. Татьяна Штыкало известна своими скульптурами котов, которых можно найти на одесских улицах: кошка Базарина у Нового рынка, Пушинка в переулке Маяковского, Софа на Екатерининской площади, хранитель замка монстров на Французском бульваре, любимый кот Жванецкого и многие другие.

По 13 января праздничные новогодние ярмарки на Крымском бульваре, 82 и Приморском бульваре.

До 15 января в Одесском художественном музее (ул. Софиевская, 5а) будет работать выставка под названием «Изменённый человек». Кураторы выставки Татьяна Токарчук и Юлия Кисина привезли для одесситов картины, рисунки, коллажи и скульптуры, объединившие в себе темы Холокоста и обезличенной телесности.

До 17 января во Всемирном клубе одесситов (ВКО) на ул. Маразлиевской, 7 выставка работ Николая Кужелёва (1942-2017) — одесского сценографа, художника и кавалера ордена «Знак почёта». Представлены эскизы костюмов к спектаклям и натюрморты, пейзажи, театральные плакаты.

До 20 января с 10:00 до 17:00 в Одесском музее Константина Паустовского выставка старинных ёлочных украшений. Юные посетители смогут увидеть, как украшали ёлки в то время, когда их бабушки и дедушки сами были детьми. Билет: от 15 до 30 грн.

До 27 января в выставочном пространстве Ragtime 2.0. Одесского музея западного и восточного искусства можно будет увидеть персональную выставку музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Стоимость входных билетов — 40 грн.

До конца февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) выставка «Образ города» Геннадия Гармидера, известного одесского художника-графика, живописца, члена Национального союза художников Украины. Выставка приурочена к 75-летию автора.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР, Пушкинская