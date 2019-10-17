Списанные в США 2 катера скоро прибудут в Одессу

Патрульные катера ВМС Украины типа Island, которые США передали нашей стране в порядке военной помощи, уже на полпути в Одессу. Их транспортирует американское судно, специально приспособленное для таких операций.

Об этом сообщает Думская.

«Сухогруз Ocean Freedom под американским флагом вышел из Балтимора 3 октября. Рано утром 14 октября он прошёл Гибралтарский пролив и сейчас находится у берегов Сицилии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что патрульные катера, которым присвоены имена Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск», закреплены на верхней палубе судна. Ожидается, что Ocean Freedom прибудет в Одессу 20-21 октября.

Как сообщала Одесса News, американские партнёры предлагали эти катера Украине ещё осенью 2014 года, но военно-политическое руководство страны тогда отказалось от подарка. Впоследствии, однако, это решение пересмотрели. «Славянск» и «Старобельск» передали украинской стороне 27 сентября прошлого года.

С 8 июля по 10 сентября будущие экипажи кораблей прошли обучение в Балтиморе. После разгрузки в Одессе катера подвергнутся модернизации, после чего их включат в состав ВМСУ.

Сейчас ведутся переговоры о бесплатной передаче Украине ещё четырех «Айлендов». Украинская сторона оплачивает расходы по подготовке кораблей, обучению экипажей, транспортировке в Украину и по гарантийным обязательствам.