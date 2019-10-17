Американский эсминец «USS Porter» отчалил из Одессы

16 октября американский эсминец «USS Porter» после 4-дневного пребывания отчалил из Одессы.

Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в рамках визита прошли совместные тренировки с кораблями ВМС Украины, а для иностранного экипажа провели экскурсии по Одессе и спортивные соревнования.

«16 октября в акватории Чёрного моря ракетный катер «Прилуки» Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с американским ракетным эсминцем «Портер» и румынским корветом «Контр-адмирал хоре Мачеллариу» провели тренировку типа «PASSEX». В ходе тренировки корабли стран отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе интернациональной группы.

Как сообщала Одесса News, вечером 12 октября в Чёрное море вошёл американский эсминец DDG78 USS Porter, вооружённый управляемым ракетным оружием.

Фото: Facebook