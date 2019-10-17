Ломаченко по-прежнему возглавляет рейтинг сильнейших боксёров

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO в лёгком весе Василий Ломаченко по-прежнему лидирует в рейтинге Pound-for-Pound от ESPN.

Также место в десятке сильнейших боксёров мира независимо от весовой категории занимает и другой украинец Александр Усик, который недавно дебютировал в супертяжёлом весе, пишет Укринформ, ссылаясь на ESPN.

Рейтинг Pound-for-Pound от ESPN:

1.Василий Ломаченко

2.Теренс Кроуфорд

3.Сауль Альварес

4.Наойя Инуэ

5.Эррол Спенс

6.Александр Усик

7.Геннадий Головкин

8.Хуан Франсиско Эстрада

9.Менни Пакьяо

10.Майки Гарсия

Напомним, Ломаченко в последнем бою по очкам победил Люка Кэмпбелла, завоевав чемпионский титул по версии WBC и защитив пояса WBA и WBO.

Усик успешно дебютировал в супертяжёлом весе, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна в седьмом раунде.