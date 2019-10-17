Ломаченко по-прежнему возглавляет рейтинг сильнейших боксёров

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO в лёгком весе Василий Ломаченко по-прежнему лидирует в рейтинге Pound-for-Pound от ESPN.
Также место в десятке сильнейших боксёров мира независимо от весовой категории занимает и другой украинец Александр Усик, который недавно дебютировал в супертяжёлом весе, пишет Укринформ, ссылаясь на ESPN.
Рейтинг Pound-for-Pound от ESPN:
1.Василий Ломаченко
2.Теренс Кроуфорд
3.Сауль Альварес
4.Наойя Инуэ
5.Эррол Спенс
6.Александр Усик
7.Геннадий Головкин
8.Хуан Франсиско Эстрада
9.Менни Пакьяо
10.Майки Гарсия
Напомним, Ломаченко в последнем бою по очкам победил Люка Кэмпбелла, завоевав чемпионский титул по версии WBC и защитив пояса WBA и WBO.
Усик успешно дебютировал в супертяжёлом весе, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна в седьмом раунде.