Названы самые безопасные страны для туризма

Самой безопасной страной для туристических поездок признали Финляндию.

Таковы результаты рейтинга The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, обнародованные Всемирным экономическим форумом (WEF).

Второе и третье места в рейтинге заняли Исландия и Оман.

Далее в ТОП-10 самых безопасных для туризма стран расположились Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия.

Катар, Эстония, Япония, Австрия, Словения, Испания, Норвегия, Чехия, Австралия и Бруней заняли места с 11 по 20.

В то же время Германия — 41-я, а Франция — на 51 строчке.

Украина в рейтинге заняла 107 место.

В то же время опаснее всего туристам путешествовать в Сальвадор, Нигерию, Йемен, Венесуэлу и Гондурас.

Рейтинг учитывает, в частности, такие критерии, как надёжность полиции, количество убийств, распространённость терактов и потери от терроризма, общий уровень преступности и насилия.

как сообщала Одесса News, опубликованный в сентябре 2019 года ежегодный рейтинг Safe Cities Index 2019 определил столицу Японии как самый безопасный город мира в 2019 году.

На фото: Хельсинки