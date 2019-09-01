Названы самые безопасные города мира, Одессы в списке нет

Столица Японии стала самым безопасным городом мира в 2019 году.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на ежегодный рейтинг Safe Cities Index 2019, опубликованный The Economist Intelligence Unit.

«Эксперты оценивали 60 крупных городов по 57 показателям, затрагивающим цифровую безопасность, здравоохранение, безопасность инфраструктуры и личную безопасность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в общем зачёте лидерами стали Токио, Сингапур и Осака. Также в топ-10 попали Амстердам, Сидней, Торонто, Вашингтон, Копенгаген, Сеул и Мельбурн.

В конце рейтинга оказались Янгон в Мьянме, венесуэльский Каракас и нигерийский Лагос.

Столица Украины не попала даже в сотню, не говоря уже о других городах нашей страны.

Также в исследовании отмечается, что в городах сейчас проживает 56% населения планеты. К 2050 году этот показатель вырастет до 68%.