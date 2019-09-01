Что можно увидеть в Одессе в День города

2 сентября Одесса отметит 225-ю годовщину со дня основания города.

По случаю памятной даты распоряжением Одесского городского головы утверждён план мероприятий по празднованию Дня города Одессы.

Накануне главного события в жизни города в летнем театре Горсада пройдёт традиционный музыкальный фестиваль «Пикейные жилеты» (1 сентября),

культурно-художественная акция «Мост дружбы» с участием коллективов Одесского театра музкомедии и театра г. Пльзень (Чехия), грандиозный гала-концерт «Odesa Ballet Gala Classic&Modern» на Театральной площади в рамках V фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».

1-3 сентября в отеле «Лондонская» (Приморский бульвар, 11 и на площадках города пройдёт фестиваль «Новая волна UA – 2019».

1 сентября в 12 часов праздник Приморского района «Ах, Одесса!» в Дендропарке Победы (просп. Шевченко, 14).

2 сентября, в день рождения Одессы, с 9 утра состоится традиционное возложение Почётными гражданами города цветов к памятникам И.М. Дерибасу, Г.Г. Маразли, Атаману Головатому, М.С. Воронцову, Основателям Одессы, Дюку де Ришелье.

На Приморском бульваре в рамках фестиваля декоративно-прикладного искусства представят выставку работ и мастер-классы победители городского фестиваля-конкурса «Звёздная юность Одессы» (10-14 часов).

Официальный старт празднованию Дня города Одессы будет дан на Думской площади в 10:00.

В этом году, как и в минувшие годы, новыми именами выдающихся одесситов пополнится Аллея Звезд Одессы на Ланжероновской (12.00-12.30).

С неповторимыми одесскими традициями и особым колоритом города все желающие смогут познакомиться, посетив культурологический проект «Свадьба в одесском дворике» на ул. Адмирала Лазарева, 16 (17.00).

В завершение торжеств по случаю празднования Дня рождения Одессы на Потёмкинской лестнице в 19 часов состоится гала-концерт, после которого небо озарится красочным фейерверком.

3 сентября в кинотеатре «Родина» состоится подведение итогов и награждение победителей фестиваля-конкурса игровых фильмов «Однажды в Одессе».

Необычный чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы пройдёт в Летнем театре Горсада в 18 час.

По традиции, Одесский городской голова поздравит первого новорожденного и всех малышей, появившихся на свет в роддомах города 2 сентября.

Праздничные концертные программы с участием творческих коллективов, выставки детского творчества, мастер-классы, спортивные соревнования выставки-ярмарки пройдут во всех районах Одессы.

Кроме того, в рамках празднования Дня города для подопечных социальных центров Одессы будут организованы праздничные мероприятия и поздравления, а для детей льготных категорий – посещения театров и развлекательных центров.

С историей родного города познакомятся в ходе проведения единого тематического урока «История Одессы: прошлое и настоящее» учащиеся учреждений общего среднего образования.

Книжные выставки, тематические встречи, приуроченные ко Дню города, пройдут в городских и школьных библиотеках.

4 сентября на Одесской киностудии будет представлена премьера заключительных серий документального историко-публицистического фильма «Пантеон Одессы».