В центре Одессы временно ограничат движение транспорта

В связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города, в центральной части Одессы вводятся временные изменения, которые коснутся движения автотранспорта и парковки.

Как сообщает официальный сайт города, 2 сентября с 9:00 до 13:00 на период проведения церемонии торжественного открытия новых имен на Аллее Звёзд будет закрыто движение автотранспорта на углу улиц Ланжероновской и Пушкинской.

С 13:00 2 сентября до 00:00 3 сентября будет закрыто движение автотранспорта на эстакаду Морского вокзала.

Также с 17:00 2 сентября до 00:00 3 сентября в связи с проведением гала-концерта на Потёмкинской лестнице будет закрыто движение автотранспорта по следующим направлениям:

— ул. Приморской (от Военного спуска до Польского спуска);

— Карантинному спуску (от ул. Канатной до Польского спуска);

— ул. Леха Качиньского (от ул. Греческой до ул. Дерибасовской);

— Польскому спуску (от ул. Бунина до ул. Приморской);

— ул. Пушкинской (от ул. Греческой до ул. Ланжероновской);

— ул. Ришельевской (от ул. Греческой до ул. Ланжероновской).

Кроме того, будет организована работа горэлектротранспорта до 01:00 3 сентября;

— трамвайных маршрутов: №№ 3, 5, 7, 13, 15, 28;

— троллейбусных маршрутов: №№ 3, 7, 8, 9, 10.

2 сентября

Организована работа троллейбуса № 10 с 16:30 по маршруту:

— в направлении движения к Пересыпскому мосту — от ул. Пушкинской на ул. Греческую, ул. Ришельевскую (конечная остановка троллейбусного маршрута № 9);

— в направлении движения к ул. Инглези — от конечной остановки троллейбусного маршрута № 9 (ул. Ришельевская) по ул. Ришельевской до ул. Жуковского и далее по маршруту.

С 16:30 будет организована работа автобусных маршрутов по следующим схемам движения:

маршруты №№ 110, 120, 190:

— в направлении движения к ж/м Котовского — от ул. Польской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую, ул. Гаванную, Военный спуск, ул. Приморскую и дальше по маршрутам;

— в направлении движения к железнодорожному вокзалу — от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Маяковского, ул. Преображенскую, ул. Бунина, ул. Польскую и дальше по маршрутам.

Маршрут № 210:

— в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую, ул. Гаванную, Военный спуск, ул. Приморскую и далее по маршруту;

— в направлении движения к ул. Левитана — от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Маяковского, ул. Преображенскую, ул. Бунина, ул. Ришельевскую и далее по маршруту.

Для обеспечения доставки одесситов и гостей города к месту жительства после окончания гала-концерта на Потёмкинской лестнице будет организована целевая подача автобусов по направлениям:

— в направлении движения к ж/м Котовского (по просп. Добровольского и ул. Семёна Палия). Место дислокации автобусов — ул. Приморская (от Морвокзала до Военного спуска);

— в направлении движения к ж/м Таирова, ж/м Черемушки (по ул. Космонавтов, просп. Небесной Сотни, ул. Ак. Королёва, Люстдорфской дороге).

Место дислокации автобусов — ул. Приморская (от Морвокзала до пл. Таможенной).