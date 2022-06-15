В Одессе трамваи №№3 и 12 возвращаются на первоначальные маршруты

В связи с завершением капитального ремонта на перекрёстке улиц Пантелеймоновской и Преображенской в Одессе с 15 июня маршруты №№3 и 12 возвращаются к формату движения, который был раньше.

Об изменениях в трамвайных маршрутах №3 и №12 сообщили в Департаменте транспорта одесской мэрии.

Так, трамвайный маршрут №12 будет работать между Слободским рынком и Алексеевской площадью через улицу Преображенскую. Трамвайный маршрут №3 будет работать между Люстдорфом и Херсонским сквером через улицу Преображенскую.

Как сообщала Одесса News, 11 июня в связи с завершением в полном объёме ремонтных работ на пересечении улиц Преображенской и Пантелеймоновской, возобновлена работа трамвайного маршрута №10.

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