В связи с изменением времени комендантского часа электротранспорт в Одессе работает до 18 часов вечера.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что подвижной состав КП «Одесгорэлектротранс» продолжает работу в условиях военного положения: 14 марта на маршруты Одессы вышли 36 трамваев и 35 троллейбусов.

График работы – до 18:00.

Как сообщала Одесса News, комендантский час в Одессе и Одесской области действует ЕЖЕДНЕВНО с 20:00 до 06:00.

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