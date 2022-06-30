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В каком направлении можно выехать поездом из Одессы 30 июня

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30 июня с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:

  • №26 Одесса — Рахов — 14.54
  • №36 Одесса-Пшемышль — 15.54
  • №038 Одесса-Ужгород — 15.54
  • №106 Одесса-Киев — 21.18
  • №236 Одесса — Черновцы-14.54
  • №12 Одесса-Львов — 21.04
  • №078 Одесса — Ковель — 18.12
  • №008 Одесса — Харьков — 20.12
  • №054 Одесса — Днепр-20.39.

Укрзализныця информирует, что из-за ремонтных работ на участке Рахов — Берлибаш — Госграница, со 2 июля отменяется курсирование поезда №55/56 сообщением Киев — Рахов. Также меняется маршрут поезда №26/25 Одесса — Рахов: с 12 июля он будет курсировать сообщением Одесса — Яремче действующим расписанием в обоих направлениях.

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