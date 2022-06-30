Всемирный клуб одесситов проводит благотворительный концерт Алексея Петухова

Известный джазовый пианист Алексей Петухов представляет Благотворительный концерт классической и джазовой музыки 2 июля во Всемирном клубе одесситов.

Вместе с Алексеем Петуховым выступят Мария Лаврушина, Ярослав Кирпичёв, Артём Наумов, Артём Селиханович — фортепиано, Олег Митрофанов — контрабас, Иван Желязко — ударные.

В программе — классические, джазовые и авторские произведения.

Ведущая — Елена Шевченко.

Благотворительные взносы, собранные на встрече, будут переданы на нужды бойцов отрядов территориальной обороны Одессы.

Начало концерта в 16 часов.

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