Одесский оперный приобщает к миру великого Джузеппе Верди

2 июля Одесский оперный театр предлагает Вам окунуться в мир великого итальянского композитора — Джузеппе Верди — послушать знаменитую оперу «Трубадур».

Дирижёр — заслуженный артист Украины Игорь Чернецкий.

Солисты — Юлия Терещук (Леонора), Виктор Шевченко (Феррандо), з.а. Украины Татьяна Спасская (Азучена), з.а. Украины Олег Злакоман (Манрико), Виталий Билый (Граф ди Луна).

События происходят в Испании в начале 15-го столетия.

Опера в 4-х действиях с одним антрактом.

Длительность 2 часа 30 минут.

Цена билетов: от 100 до 400 грн. Их можно купить здесь.

Приходите к 16:00.

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