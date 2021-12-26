Ударим мотопробегом по улицам Одессы: предновогодний выезд Дедов Морозов

25 декабря в Одессе состоялся полюбившийся одесситам и гостям города автопробег Дедов Морозов.

Об этом событии передаёт корреспондент Одесса News.

12 Дедов Морозов на украшенных подарочными коробками, ёлками и гирляндами мотоциклах собрались к 16 часам на улице Разумовской. Их количество не случайно — как 12 месяцев в году.

Под праздничную музыку стартовала праздничная костюмированная новогодняя колонна, промчавшись в сторону Таирова, а затем через Аркадию к зданию Оперного театра. Замыкал колонну автомобиль Jeep.

Появление необычных мотоциклистов вызвало у прохожих неподдельный восторг. Многие останавливались, провожая завороженным взглядом необычную мотопроцессию.

Как отмечает наш фотокор, по маршруту движения были предусмотрены стоянки, во время которых можно было пообщаться с участниками автопробега и при желании сфотографироваться с ними. А во время остановки в Аркадии детям раздавали подарки.

Автопробег Дедов Морозов завершился к 8 часам вечера.

Как сообщала Одесса News, 26-27 декабря во дворе Одесского собора святого Павла (Кирха), пройдёт рождественская ярмарка. Вырученные деньги будут направлены на создание мемориальной таблички, посвящённой Гансу Герману – первому садовнику Одессы. Приходите к 10:00. Вход свободный.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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