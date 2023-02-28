Вице-адмирал Алексей Неижпапа: Украины без моря не будет, и мы это понимаем

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину враг не оставлял попыток получить преимущество на море. Однако благодаря профессионализму и смелости военных моряков все планы оккупанта сошли на нет. Количество поражений России на Чёрном море не только сделало эту тему нереалистичной, но и окончательно изменило ход войны на море.

О самых больших успехах за год борьбы с коварным врагом и боевом духе украинских моряков корреспонденту АрмияInform Наталье Задверняк рассказал командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Одесса News публикует полный текст интервью.

— Могли бы вы припомнить первые дни обороны украинского побережья? Были ли военные моряки готовы к сценарию, который Кремль начал воплощать на море?

Конечно, Вооружённые Силы Украины готовились к возможному вторжению, и ВМС как составляющая ВСУ тоже. Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный в начале широкомасштабного вторжения создал группировку войск и сил по всей территории Украины, одна из которых функционировала и на юге. 24 февраля я был на рабочем месте. Услышал первый непосредственный пролёт ракеты «Калибр», а затем взрыв в районе аэродрома «Школьный». Сразу получил доклад от оперативного дежурного ВМС о том, что производится обстрел по всей территории Украины. Тогда мы поняли, что это начало широкомасштабной агрессии России. В то время корабли и береговые части были рассредоточены, что, в основном, позволило нам сохранить наши возможности.

— За 2022 год пройден большой путь. Каким он был для государственного флота?

Я неоднократно уже говорил, что сила морского государства в том, чтобы иметь соответствующие возможности, заложенные в морской философии ещё столетие назад. В частности, адмирал Альфред Мэхэн определил принципы морской силы любого морского государства. Один из этих принципов звучит примерно так: защита своего побережья начинается от побережья противника. Конечно, для того, чтобы это было возможным, нужно иметь флот с соответствующими способностями. К началу широкомасштабного вторжения у нас их не было, и поэтому вражеские корабли оказались у наших берегов. Но через год мы стали сильнее, приобрели некоторые возможности. Не все, что хотелось бы, но мы можем начинать операции у берегов, которые удерживает враг. Нам удалось добиться многого, но впереди ещё много работы.

— Но что, по-вашему, по-настоящему изменило ход войны на море?

Конечно, одним из самых знаковых событий стало уничтожение в апреле флагмана ЧФ РФ — ракетного крейсера «Москва». Скажу коротко: он был затоплен силами и средствами ВМС ВС Украины. Средствами, которые были и есть у нас на вооружении. Именно после этого враг, оценив угрозу нанесения ракетных ударов по их корабельной группировке, начал действовать осторожнее, и на горизонте уже нельзя было разглядеть вражеские корабли. Ещё одним символом российско-украинской войны стал остров Змеиный – форпост Украины в Чёрном море. Ещё раз подчёркиваю, что это была совместная операция. Принципы, которые сейчас заложены в любых боях и операциях, — применение всех родов войск под руководством определённого командира и тактической группировки. Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный поставил задачу командиру группировки на юге освободить остров Змеиный. В операции также участвовали и наши подразделения. Их задачей было нарушение логистического обеспечения, в том числе предотвращение пополнения потерь техники и тыловых средств, которые были сформированы ЧФ РФ. Они её успешно выполнили с помощью противокорабельного комплекса Harpoon и TB2 Bayraktar морской авиации. Были созданы условия для поражения, а затем уничтожены несколько десантно-штурмовых катеров, базировавшихся там зенитно-ракетных комплексов и благодаря нашим ракетчикам был уничтожен корабль логистического обеспечения, который имел на борту ЗРК «Тор». Это пехотный комплекс сухопутных войск, который врагу так и не пригодился. После нарушения этих коммуникаций и из-за постоянного огневого поражения врагам ничего не оставалось, кроме как покинуть остров. Но, прежде всего, на успех операции повлиял сам вопрос логистики. Благодаря грамотным, профессиональным действиям украинских военных, которые «переиграли» россиян в поединке на ограниченной морской территории, там зареял флаг нашего государства.

— В воздушных операциях принимали участие пилоты морской авиации. Что вы можете сказать об этих бесстрашных людях?

Замечу, что морские авиаторы с первых дней выполняли задачи не только на море, но даже, в основном, на суше. Эскадрилья, которая была создана до начала широкомасштабного вторжения со знаменитым «Байрактаром», о котором уже составляют песни, сыграла ключевую роль, работая, в частности, на Херсонщине и над Чёрным морем. Именно она первой уничтожила надводные цели. До этого времени «Байрактары» участвовали во многих операциях в других странах, но мы первыми применяли эти комплексы для поражения быстроходных морских целей. Я горжусь нашими авиаторами. Каждый из них – настоящий профессионал, герой, нередко ценой собственной жизни защищающий Украину. Надеюсь, что в ближайшее время у нас будет больше вертолётов других классов, которые помогут нам победить в этой войне.

— Что касается нашей речной флотилии, можете ли вы рассказать, какую роль она играет в обороне Украины?

С первых дней широкомасштабного вторжения России в Украину по инициативе Сухопутных войск был создан первый речной дивизион по гражданским судам. Это было обусловлено обстановкой, которая сложилась у реки Днепр. Следующий дивизион был сформирован на юге, всё это объединилось под руководством командира. Важность создания речной флотилии состоит в том, что именно такие силы должны обеспечивать поддержку в приречных операционных районах. Надо понимать, что есть особенности применения на реках, очень отличается от применения на море. Я очень благодарен всем нашим патриотам, бывшим гражданским морякам, которые с первых дней формирования этих дивизионов сразу пришли в их состав и сейчас воюют как военные моряки. Они хорошо знают театр военных действий, как использовать особенности навигации на реке. Эти подразделения выполняют задачи в общей системе Сил обороны. Входят либо в состав оперативно-стратегической группировки на севере, либо на юге и занимаются поддержкой действий Сухопутных войск у рек.

— Что касается зерновой сделки, насколько важны сейчас морские порты и морские пути и какая роль отведена военным морякам в их защите?

Военно-Морские Силы непосредственно в составе группировки обеспечивают безопасность зернового коридора. Это противоминная защита судов, выходящих в районы формирования конвоя, сопровождение конвоя, наблюдение за судами, наши люди работают в контактной группе в Стамбуле на осмотре судов. Это сейчас ещё одна задача на море, кроме защиты берегов Одесщины. Что касается важности морских путей, то это всегда было в приоритете. Поэтому море очень важно для нас. Чтобы вы понимали, исключительная экономическая зона Украины сейчас — 25 тысяч квадратных километров серой зоны, которые не контролируются ни нами, ни Россией. Вообще, по нашей границе, включая АР Крым, это более 70 тысяч квадратных километров водной поверхности. Это обширные территории. Экономическая зона Украины, которую мы должны защищать и иметь возможность это делать. Ибо другого пути у Украины нет. Мы должны быть не страной у моря, а морским государством – вот что главное. К этому мы шли и идём даже во время войны. Море – это дар, который мы защищаем и будем это делать и дальше. Украины без моря не будет, и мы это понимаем.

— С чем связана последняя активизация вражеской авиации вокруг Змеиного?

Я бы не сказал, что это активизация. После утраты контроля в северо-западной части Чёрного моря они покинули контроль воздуха. Постоянно дежурят самолёты истребительно-штурмовой авиации, начиная с мыса Тарханкут до острова Змеиный. Вражеские же корабли не могут заходить туда, потому что есть риск их поражения нашими береговыми ракетными комплексами. Конечно, наши корабли не могут чувствовать себя свободно, ведь в воздухе есть самолёты российского ЧФ плюс такие же береговые комплексы, которые установлены на берегу Херсонской области и в АР Крым. Поэтому нам и нужна та авиация, о которой ведутся переговоры с нашими партнёрами, чтобы лишить врага господства в воздухе. Когда в ВСУ поступит истребительно-штурмовая авиация, это уже будет другая история.

– Что вы можете сказать о потерях врага на море?

Эти потери есть в ежедневных сводках. Могу только добавить, что Россия теряла корабли не только в Чёрном, но и в Азовском море. Некоторые корабли были уничтожены Сухопутными войсками, некоторые уничтожила авиация, но большинство — на счету ВМС ВС Украины.

— Ваши мнения по поводу возможности повторного наступления России?

А разве наступление не происходит сейчас? Разве нет наступления в Бахмуте или Авдеевке? Это происходит ежедневно в большей или меньшей степени. Но должна быть другая парадигма этого. Враг должен ждать нашего наступления. Вот и всё. Вооружённые Силы Украины сделают всё, чтобы освободить нашу территорию и закончить войну нашей победой.

— Девять лет войны. Украина стала сильнее, сильнее стали и ВМС. В чём секрет ваших подчинённых?

Философский вопрос. Отвечу так: мы сражаемся с более сильным противником на море и заставляем его отойти с площади 25 тысяч квадратных километров. Это просто такой маленький месседж, чтобы люди могли понять, что происходит в эти времена. Поэтому мы продолжаем приобретать те возможности, которых требует сегодняшний день и эта война, и мы обязательно лишим господства России не только на Чёрном море.

Вообще, люди – это основная наша мощь, основная наша сила. Каждый успел пройти испытание на крепость духа, мы знаем, кто чего стоит. И поверьте, украинский военный моряк — это настоящие герои. Наши морские пехотинцы, которые вместе с другими подразделениями защищали Мариуполь (кстати, там были не только морпехи, но и плавсостав, то есть ребята с кораблей, которые присоединились к защитникам из «Азовстали»), стали символом настоящего мужества и несгибаемости. Благодаря этим ребятам наши ВСУ смогли перегруппироваться и дать отпор по многим другим направлениям. Многие из них находятся в плену. Мы делаем всё возможное, чтобы каждый из них как можно скорее вернулся домой. Лично я горжусь тем, что являюсь их командующим, а ещё я очень горжусь тем, что я украинец.

У нас невероятный народ, который делает невероятные вещи в столь сложное время. Начиная от ребят, работающих на электростанциях, до врачей и медсестёр, работающих в режиме 24/7. Мы благодарны людям, которые пекут хлеб, собирают под обстрелами зерно на заминированных врагом полях. Поклоняемся нашим волонтёрам, которые помогают ребятам на передовой, несмотря на погодные условия, время суток, они там, где нужны. Мы объединились, стали действительно великим государством и великим народом.

Как сообщала Одесса News, по мнению Алексея Неижпапы, разница между силами военного флота России в Чёрном море и военного флота Украины значительно сократилась за время полномасштабного российского вторжения.

Фото: АРМІЯ INFORM

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