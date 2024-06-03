Утром 3 июня враг атаковал Одесскую область управляемой авиационной ракетой

На рассвете 3 июня враг атаковал Одесскую область управляемой авиационной ракетой.

Об этом сообщает Воздушное командование «Юг».

Отмечается, что выпущенная врагом ракета потеряла боевую способность в акватории Чёрного моря.

«Кроме того, вчера оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру Одессы баллистической ракетой. Вероятно, «Искандер-М», — добавили в Воздушном командовании «Юг».

Одесса News информировала, что в ночь на 2 июня российские оккупанты атаковали Украину 25-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» . Все дроны были уничтожены.

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