В Одесской области семейной паре сообщили о подозрении в шпионаже в пользу РФ

В Одесской области двум гражданам РФ правоохранители сообщили о подозрении в шпионаже.

По данным следствия, они собирали данные для уничтожения ракетного вооружения ВСУ, сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

В сообщении отмечается, что подозреваемые собирали разведданные о местах дислокации зенитно-ракетных подразделений, ракетного вооружения, расположении ангаров для хранения военной техники. Они пытались установить координаты полевых артиллерийских складов для нанесения ракетных ударов.

Супруги переехали в Одессу в 2018 году по указанию спецслужб РФ, отмечает облпрокуратура. Легализовав своё пребывание, они перешли в так называемый режим ожидания. Подозреваемые изучали общественно-политическую обстановку в южном регионе, налаживали товарищеские отношения с жителями Одессы, чтобы использовать их для сбора информации.

По данным следствия, для коммуникации и передачи закрытых сведений бывший кадровый военный РФ и его жена использовали заранее отработанный анонимный Telegram-канал.

Супругов задержали непосредственно во время выполнения задания российских кураторов, правоохранители предотвратили утечку данных, составляющих государственную тайну, говорится в сообщении.

В настоящее время по ходатайству прокурора подозреваемые находятся под стражей без альтернативы внесения залога.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года Служба безопасности Украины в ходе контрдиверсионных мероприятий задержала в Одессе агента спецслужб Российской Федерации.

Фото: Одесская облпрокуратура

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