Шмыгаль: Будем откровенны — этой зимой мы постоянно будем жить без света

В условиях ограниченного потребления электроэнергии Правительство приняло решение приоритезировать процесс включения электроснабжения. Первой должна подключаться критическая инфраструктура.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства 9 декабря.

«Будем откровенно говорить, что этой зимой мы постоянно будем жить в условиях ограничения потребления электроэнергии. Поэтому государство и Правительство систематизируют процесс по поводу того, кто получит электроэнергию в первую очередь. Дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства чёткие приоритеты включения электроснабжения», — сказал Шмыгаль.

Премьер-министр назвал первым приоритетом критическую инфраструктуру, в частности, объекты водо-, теплоснабжения и больницы.

Второй приоритет – это объекты военно-промышленного комплекса, которые работают на оборону государства. «Принцип «всё для фронта» остаётся абсолютно неизменным», — подчеркнул Шмыгаль.

Следующим свет будет получать бизнес, который производит критически важные товары и продукты, в частности, хлебопекарные и молокозаводы.

Четвёртый приоритет – жилищный сектор.

И уже впоследствии электроэнергия будет поставляться другим объектам.

Отдельно Премьер-министр поручил Минэнерго, НКРЭКУ, Антимонопольному комитету и местным властям разработать механизм реагирования на заявления от потребителей о нарушении очерёдности и приоритетности включения.

Как сообщала Одеса News, в Украине и, в частности, в одесском регионе, сохраняется дефицит электроэнергии. Ситуация в энергосистеме к утру 9 декабря остаётся сложной, но контролируемой. Дефицит мощности в энергосистеме всё ещё значителен.

Фото: КМУ

Видео: Укринформ

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