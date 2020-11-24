Кому в Одессе 25 ноября отключат свет

25 ноября в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й Разумовский пер.: 2, 3, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|2-й Разумовский пер.: 7, 7/10, 9, 11
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|54-а Линия на жилом массиве: 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Ивана Франко: 7а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19А, 20, 20/1, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25, 26, 27
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Ивана Франко пер.: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 11а, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Армейская: 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Бехтерева: 22
Вид отключения: плановое. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|18:00
25 ноя.
|Гвардейская: 1, 2, 2а, 2б, 4, 4а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Карышковского: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 17а, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 25_27, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Комитетская улица: 3, 7/9, 8/10, 10А, 10б, 12, 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Кондрашина: 11, 11/15, 13, 15, 15/1, 15/3, 15/4, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 23/1, 39/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Лиманный пер.: 3, 3А, 5, 5А, 11А, 15
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|18:00
25 ноя.
|Михайловская улица: 1, 7, 11, 15, 20, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Михайловская площадь: 3, 5, 7, 7а, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Петрашевского: 1а, 1, 2, 2А, 2а/1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 8А/1, 9, 10, 10а, 10Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Сегедская: 13, 15, 15Б, 16, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 21Б, 23, 23а, 23Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Средняя улица: 20, 21, 23, 24/3, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Средняя улица: 37, 41, 43
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Тепличная: 10, 13, 13а, 15, 18, 20, 20а, 22, 22а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Тенистая: 9/12
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
25 ноя.
|20:00
25 ноя.
|Усатова: 28, 29, 39
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|12:00
25 ноя.
|Училищная: 24, 25, 27
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|18:00
25 ноя.
|Училищная: 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 47
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|18:00
25 ноя.
|Фонтанская дорога -прим: 9Б, 15, 15 А, 15/2, 15А, 15Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Фонтанская дорога-киев: 16, 16Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Фонтанская дорога-киев: 14а, 14б, 14в, 14г, 14, 16а, 1414б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Чубаевская: 27/4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Ширщова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|18:00
25 ноя.
|Щорса пер.: 5, 9, 9а, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 19, 19д, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 25, 25а, 27, 27б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
25 ноя.
|17:00
25 ноя.