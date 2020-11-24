В Одесской прокуратуре отчитались про борьбу с незаконным строительством

24 ноября исполняющий обязанности руководителя Одесской областной прокуратуры Вадим Вениславский на пресс-конференции проинформировал о проделанной работе по противодействию незаконной застройке и завладению земельными участками в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Т»В течение этого года начато 16 уголовных производств относительно незаконной застройки, подано 14 исков по представительской деятельности, из которых 1 удовлетворён на снос самовольно построенного объекта незавершённого строительства площадью 3 770 м кв, обеспечены нерассмотренные иски путём наложения ареста на сооружения площадью более 8 000 м кв.», — отчитался Вениславский.



Также начато 15 уголовных производств относительно незаконного захвата и завладения земельными участками.

В частности, отметил и.о. областного прокурора, органами областной прокуратуры подано 206 исков по вопросам незаконного завладения землями общей площадью более 2,2 тыс га стоимостью 1,7 миллиарда гривен, из которых в настоящее время удовлетворено 57 исков относительно участков площадью 1,3 тыс га стоимостью более 776 млн гривен.

Кроме того, с целью предотвращения отчуждения имущества и земельных участков, в отношении которых прокурорами заявлены исковые требования, наложены аресты на 34 земельных участка площадью 15,6 га.

«Так, наложен арест с запретом застройки на земельные участки, которые находятся в пределах прибрежной защитной полосы Чёрного моря, на которых осуществляется строительство ЖК «La ​​Mer» и ЖК «GRAF у моря» в районе 13 ст. Б. Фонтана в Одессе», — детализировал руководитель прокуратуры.



Вадим Вениславский добавил, что благодаря принципиальной позиции прокуратуры, фактически остановлено строительство многоквартирного жилого дома на Золотом Берегу. Кроме этого, на земельный участок по ходатайству прокуроров судом наложен арест с запретом застройки.

Прокурор подчеркнул, что вместе с другими правоохранительными органами прокуратура Одесской области продолжает работать над выявлением фактов незаконного строительства в регионе, по результатам которых принимаются меры, направленные на устранение нарушений градостроительного и земельного законодательства. Также даётся оценка законности действий должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления и органов контроля, при попустительстве которых выдаются разрешительные документы на строительство, не соответствующие требованиям градостроительного законодательства.

В целом, по результатам предварительного расследования по уголовным производствам относительно незаконной застройки и неправомерного использования, захвата земельных участков в этом году 8 лицам сообщено о подозрении, 23 обвинительных акты направлены в суд, наложен арест на имущество на сумму более 165 млн грн, проведено 45 осмотров объектов строительства и земельных участков, 10 обысков, фактически остановлено 2 строительства.



Одесса News сообщала об усилиях прокуратуры Одесской области по возврату одесситам склонов на 13 станции Большого Фонтана и прекращению незаконного строительства.

Фото: Одесса News, облпрокуратура

Видео: Облпрокуратура